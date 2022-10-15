Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı - Son Dakika
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Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

15.10.2022 00:57
Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

Kayseri'de kendine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı.

Kayseri'de kendine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadının 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken A.S. (30), fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemelerde ise A.S.'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT yada havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı - Son Dakika
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