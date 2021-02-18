Kendininkini küçük buldu... Deniz Çakır karavana el koydu!

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi yaşandı. İddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.

Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı daha büyük karavanı fark edince adeta onların aracına el koydu. Sete geldiklerinde Çakır'ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti.

Pandemi nedeniyle karavan şlrketlerine talep artınca dizi setleri, yıldız oyuncular için büyük ve lüks karavan bulamamaya başladı. Deniz Çakır'a daha küçük bir araç verilmek zorunda kalındı.

TEPKİLERE SESSİZ KALDI

Fakat yapım ekibi Çakır'ı, araçtan çıkaramadı. Daha küçük karavana geçmek zorunda kalan Tütüncü ve Alişan'ın tepkisine oyuncunun sessiz kaldığı iddia edildi. Çakır'ın dizi setinin başlangıcından beri sorunlar yaşadığı ve partneri İlayda Alişan'a kötü davrandığı da öne sürüldü. Çakır'ın daha önce benzer sorunlar yüzünden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin 3'üncü sezonundan çıkarıldığı iddia edilmişti.

Aynı karavanı paylaşan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, daha küçük bir araca geçti.

UZAK DURUYORLAR

Oyuncu Deniz Çakır'ın dizi setinin başlangıcından beri kızını canlandıran İlayda Alişan'a kötü davrandığı öne sürüldü. İkilinin, çekimler bittiğinde mümkün olduğunca sette birbirlerinden uzak durmaya çalıştığı iddia edildi.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara'da Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul'a taşındı. 2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları "Kadın İsterse" adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizisinin kadrosunda yer alan Deniz Çakır, Ferhunde karakteri hafızalara kazındı. 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisine katılarak Şah Sultan karakterine hayat verdi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan güzel oyuncu üçüncü sezonda diziden ayrıldı.