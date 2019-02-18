Kendirli Beldesi, Kenedir Üretimine Hazır
35 dakika önce
Rize merkeze bağlı Kendirli Belde Belediye Başkanı Alaettin Serdar, yeniden kendir üretimi ile Kendirli Beldesi'nin üretimi ile öne çıkacağını söyledi.
Rize
merkeze bağlı Kendirli
Belde Belediye Başkanı Alaettin Serdar
, yeniden kendir üretimi ile Kendirli Beldesi'nin üretimi ile öne çıkacağını söyledi.
Serdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede geçmişte kenevir (kendir) yetiştiriciliği yapıldığını, kaliteli kendir üretiminden dolayı beldeye Kendirli isminin verildiğini belirtti.
Beldenin kenevir yetiştirmeye elverişli alanlardan kurulu olduğuna dikkat çeken Serdar, "Yeni bir kendir üretimi noktasında Kendirli Beldesi'nin ismi öne çıkacaktır. Rize'de ismimizin Kendirli olması nedeniyle pozisyonumuzu herkese anlatıyoruz. Yönetmelik, kanun çıkarıldığında, kendir ekimine izin verildiğinde, kendir yatırımlarında kanunların izin verdiği ölçüde bizlerde belediye olarak öncülük yaparak kendire ağırlık vereceğiz. Bu Kendirli için bir kazanç kaynağı olmasından öte ülkemize faydası olan ürünün adının Kendirlide yaşıyor ve yapılacak olması bizleri mutlu ediyor." dedi.
Serdar, kendirin Rize bezi üretiminin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekerek, kendir ipinden üretilen Rize bezinin önemli bir marka olduğunu da hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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