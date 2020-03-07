Kendirli: "Kadın, emek ve hayattır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendirli: 'Kadın, emek ve hayattır' - Son Dakika

Kendirli: "Kadın, emek ve hayattır"

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadının emek ve hayat demek olduğunu belirtti.

Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadının emek ve hayat demek olduğunu belirtti.


AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "Kadın emektir, kadın hayattır, kadın fedakarlıktır, kadın annedir. Kadın, kadim geçmişimizden aydınlık geleceğimize uzanan köprüdür. Mücadelesiyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınlarımız, güçlü ailenin ve güçlü milletin mimarlarıdır. İstiklal ve istikbal mücadelelerinde, en ön safta yer alan kadınlarımız, geleceğimize rehberlik edecek bir miras bırakmışlardır" dedi.


Kendirli, "Kadın ailenin temel direği, kültürel ve ahlaki değerlerin koruyucusu, nesilden nesile aktarıcısıdır. Kadın ve erkek olarak 'bir tek candan' iki canlı, yaradılış ve sorumluluk sahibi olmada eşit, fizyolojik ve duygusal anlamda farklı, toplumsal yaşayışta birbirini tamamlayan iki unsurdur.Kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Ekonomik veriler gösteriyor ki, kadının istihdam ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımı, ülkemizin dünya çapında ekonomik hedefleri vizyonu adına elzemdir. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlarımızın fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması partimizin temel hedef ve öncelikleri arasında yer almaktadır. AK Parti olarak, kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkin yer alması konusunda, önemli bir seferberlik yürütüyoruz. Kadınlara yönelik sosyal ve siyasal alanda söylemi bir tarafa bırakarak, yaptığımız icraat ve attığımız adımlarla kadınlarımızı daha fazla sahiplendik. İktidarımız döneminde kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde Anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Aile içi şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, cinayetlerin ülkemizin gündeminden tamamen çıkması birinci önceliğimiz olmuştur." - KIRŞEHİR

AK Parti, Kırşehir, Kendirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendirli: "Kadın, emek ve hayattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]