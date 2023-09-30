Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor - Son Dakika

Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor

Son Güncelleme: 30.09.2023 11:11

57 yaşındaki bir kadınla birliktelik yaşayan 18 yaşındaki bir genç, lüks yaşam tarzını gözler önüne serdi. Özel şoförü olan, lüks mekanlarda yemek yiyen genç; dünyaca ünlü markalardan da alışveriş yapıyor.

Yurt dışında yaşayan Feredico isimli 18 yaşındaki bir gencin, 57 yaşındaki sevgilisi ile yaşadığı lüks hayat sosyal medyada gündem oldu.

HER ADIMLARINI PAYLAŞTI

18 yaşındaki genç çektiği videolarda; lüks restoranlarda yemek yediği anları, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptığını, sevgilisiyle birlikte gezdiği yerleri paylaşıyor. Sevgilisinden aldığı pahalı hediyeleri de göstermeyi ihmal etmeyen genç, paylaşımlarıyla sosyal medyada da gündem oldu.

Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor
Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Fenomen Ronaldo'nun en iyi 11'inde eski Fenerbahçeliler de yer aldı
12:27 Vahşi doğanın en hızlı avcısıyken böyle av oldu! Başrolde sinsi katil var
12:22 Her saniyesi kan donduruyor! Arkasından yaklaştığı adamı ensesinden vurdu
11:57 Minbere çıkan adam, faiz konusunda vaaz veren imama tepki gösterdi
11:56 ''Engin Polat beni vurdurdu'' diyen adam canlı yayında tehdit savurdu: Ailem hesabını soracaktır
11:06 AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona tepki: Lanetliyoruz
11:03 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 18.00'den itibaren mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın
11:05 Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
10:50 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin
10:50 Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 13:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement