Son Dakika Haberleri: Kendisi Beklenirken Cenazesi Geldi

Kendisi Beklenirken Cenazesi Geldi

1 saat önce

Cezayir'de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.

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Cezayir'de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.

Samsun'da yaşayan evli 2 çocuk babası Yılmaz Yaman (61), 6 ay önce inşaatta çalışmak için Cezayir'e gitti. Yılmaz Yaman çalıştığı köprü inşaatından düşerek hayatını kaybetti. Cuma günü kesin dönüşü beklenen Yılmaz Yaman'ın memleketi Samsun'a uçakla cenazesi geldi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Yılmaz Yaman, Samsun, Cezayir, 3. Sayfa
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