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Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA - Son Dakika

Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA

11.07.2021 11:59

Son dakika haberleri... MANİSA Soma'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Özlem Özbek (42), mesleğinde karşılaştığı şiddet olaylarından yola çıkıp 'Sessiz Kalma' adlı bir kitap yazdı.

MANİSA Soma'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Özlem Özbek (42), mesleğinde karşılaştığı şiddet olaylarından yola çıkıp 'Sessiz Kalma' adlı bir kitap yazdı. Kendisinin yaşadığı şiddete de kitabında yer veren Özbek, Şiddete sessiz kalma gibi bir lüksümüz yok. Hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık polis memuru, 3 çocuk annesi Özlem Özbek, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ndeki görevinde şahit olduğu şiddet olayları ve edindiği tecrübeleri, 'Sessiz Kalma' adlı kitabında topladı. Özbek, büroya başvuran kadınların önerisiyle yazdığı kitabında, Türk toplumunda ve İslamiyet'te kadının yeri, fiziksel şiddetin yanında duygusal, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet, KADES uygulaması, kadın sığınma evleri ve kadın haklarının korunmasına yönelik kanunlara kadar birçok konuya değindi.

'KADINLAR OKUSUN, BU KİTAP REHBER OLSUN'

Kitabıyla kadınlara yol göstermeyi hedeflediğini söyleyen Özbek, görevi süresince çok sayıda kadına şiddet olayıyla karşılaştığını dile getirerek, Bir gün müracaat için gelen bir kadın, yaşadıklarını anlattı, sonra bana 'Siz de birçok şeye şahit oluyorsunuz. Bunları anlatın, insanlar bilsin, kadınlar okusun. Bize ne yapmamız gerektiğini anlatın ki, şiddete uğradığımızda bu kitap rehber olsun' dedi. O gün birikimlerimi bir kitapta toplamaya karar verdim diyerek kitabın çıkış noktası anlattı.

'KADINLARA FAYDALI OLMAK İSTEDİM'

Birikimlerimi yazarak kadınlara faydalı olmak istedim diyen Özbek şunları söyledi

Kitapta, kadının Türk toplumundaki, Osmanlı'daki, İslamiyet'teki, Avrupa'daki yeri var. Görev yaptığım büroya gelen müracaatlardan örnek olaylar ortaya koydum. Kadınlarımız genellikle şiddeti fiziksel algılıyorlar ama böyle olmadığını, aslında şiddetin birçok türünün olduğunu, fiziksel, ekonomik, cinsel, duygusal şiddetin de birer şiddet türü olduğu anlatılıyor. Kadınlara yol göstermek istedim. Şiddete uğrayan bir kadının neler yapabileceğini, KADES uygulamasının ne olduğunu, kadın sığınma evlerine giden bir kadının ne gibi hizmetlerden faydalandığını, Türk kadınının hangi kanunlarla koruma altında olduğunu açıkladım. Kitabın en son kısmında güçlü kadın profilini çizmek istediğim için Türk ve dünya tarihindeki örnek kadın modellerden bahsettim.

'YAŞADIĞIM ŞİDDETİ DE ANLATTIM'

Kitabını kadınlara, özellikle de şiddete maruz kalan kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Özbek, Kitapta kendi hikayemden de bahsettim. Fiziksel şiddete uğramadım ama kadın, farkında olmadan duygusal şiddete de, ekonomik şiddete de uğruyor. Benim de yaşanmış bir hikayem kitapta var. Şiddete sessiz kalma gibi bir lüksümüz yok, hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Özellikle kadının toplumda bilinçlenip, farkındalığı için, hep birlikte şiddet bitinceye kadar mücadele edeceğiz diye konuştu.

KİTAP, DESTEK GÖRDÜ

Psikolojik danışman Gülşah Arıkan, bu kitabı topluma kazandırdığı için Özlem Özbek'e teşekkür etti. Arıkan, Şiddet konusu toplumun kanayan yarası ve çok sık şiddeti konuşuyoruz. Ancak Özlem Hanım sadece kitabında konuşmakla kalmamış çözümlerini de göstermiş. Kadınların başvurabileceği yolları bize anlatmış. Bu noktada bizim karanlığımıza ışık tuttuğu için kendisine çok teşekkür ediyorum ve kadınlara sessiz kalma diyorum görüşlerini aktardı.

Soma'da öğretmenlik yapan Melda Aslı da, Özlem Hanım'ın kitabını ilk yazdığında heyecanla okudum. Bir kadın ve bir eğitimci olarak içinde kendimden de çok güzel parçalar buldum. Şiddeti hiçbir zaman normalleştirmemeliyiz. Eğitim önce ailede başlıyor. Kesinlikle şiddete karşı çıkmalıyız dedi.

Sosyal Hizmet Çocuk Gelişim Uzmanı Esra Kurtuluş ise, Özlem Hanım, kitabında konu aldığı şiddete yönelik cümleleriyle kadınlarımıza ışık olmuştur. Şiddet, insanın ömür boyunca kanayan yarasıdır ve bu anlamda şiddeti yaşayan kadınlara biraz olsun merhem olmak ve kadınlarımıza aydınlık bir şekilde yol açmayı güdülediği için kendisine müteşekkiriz. Kanatlarımızı açık tutmalıyız, açık tutmak zorundayız. Zira çırpınmayınca gökyüzü kimseye verilmiyor diye konuştu.

Soma'da gazetecilik yapan Şeref Öksün de bir erkek olarak, Özlem Özbek'in kitabını beğenerek okuduğunu söyledi. Öksün, Bu kitabı sadece kadınların değil, erkeklerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. Biz kadınlara, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşıyız görüşünü aktardı.

Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA
Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA

Hisarcık, Özbek, Kitap, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... KENDİSİ DE ŞİDDET GÖREN KADIN POLİSTEN 'KADINA ŞİDDET KİTABI' SESSİZ KALMA - Son Dakika
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