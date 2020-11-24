Kendisi gibi engelli olan öğrencilere eğitim veriyor - Son Dakika

ELAZIĞ'da, geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli olan Mahmut Ataş (39), engelleri aşıp, eğitimini tamamlayarak sınıf öğretmeni oldu. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evli olan Ataş, 11 yıldır zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veriyor.

Elazığ'da yaşayan Mahmut Ataş, 13 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli oldu. Tüm olumsuzluklara karşın eğitimini sürdüren Ataş, ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Mahmut Ataş, buradan da mezun olarak Elazığ'da öğretmenliğe başladı. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evlenen Ataş, öğretmenlikteki 11'inci yılını doldurdu. Kazım Karabekir İlkokulu'nda zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veren Ataş, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimden dolayı EBA üzerinden öğrencilerine ders vermeye devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ataş'ı unutmayan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, onu kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

'MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'Zorlukları olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Mahmut Ataş, "Engelli olduğum için bazen sıkıntılar çıkıyor ama alışmaya çalışıyoruz. Eşim, annem ve öğretmen arkadaşlarım her konuda yardımcı oluyorlar. Bizim için zorlu bir süreç geçiyor. Geçen yıldan beri hem deprem hem koronavirüs nedeniyle biz de sıkıntı yaşamaya başladık. İnşallah koronavirüs ülkemizi terk eder de eğitimimize geri döneriz. Birebir eğitimle uzaktan eğitim maalesef aynı olmuyor. Çocuğa o duyguyu veremiyorsun ya da alamıyorsun. Özellikle benim raporlu öğrencilerimin birisi konuşma ve işitme engelli. Dudak okuması gerekiyor. İnternet üzerinden yapmaya çalışıyor ama takibi birebir kadar sağlıklı olmuyor. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencim var. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan öğrencim var. Bu imkanlarla mümkün mertebe eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ziyaret ve hediyeler için teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan, bana bir harf öğreten tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başta onların ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Öğretmenler Günü'nü öğrencilerimizle okulda güzel bir şekilde kutlarız" dedi.'BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ataş'ın eşi Firuzan Ataş da küçükken çocuk felci geçirdiğini ve eşiyle birbirlerine destek olduklarını ifade ederek, "Eşimle, bir süre görüştükten sonra anlaşıp evlendik. Güzel bir evliliğimiz var. Ben ona, o da bana destek oluyor. Bazen ödevlerine yardım ediyorum. Yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.