Kendisi gibi engellilerin hayatına sporla dokundu

Şanlıurfa'da, geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan ve karşılaştığı zorlukları diğer engellilerin yaşamasını istemeyen Serdar Yıldırım, kurduğu spor kulübüyle 5 branşta çok sayıda kişinin hayatına dokundu.

Şanlıurfa'nın kırsal bir mahallesinde dünyaya gelen Yıldırım, 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle yürüme engelli olarak yaşamına devam etmek zorunda kaldı.

Yaşıtlarıyla dilediği gibi oynamayan, köyünde okul bulunmayan ve yatılı okullara da engelinden dolayı gidemeyen Yıldırım, babasının desteğiyle okuma ve yazmayı öğrendi.

Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek lise diplomasını alan Yıldırım, girdiği sınavı kazanarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladı.

Engellilerin sporla hayata bağlanabileceği düşüncesiyle hareket eden Yıldırım, 19 yıl önce arkadaşlarının da desteğiyle Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübünü kurdu.

Kulüp aracılığıyla çok sayıda engelliye ulaşan 49 yaşındaki Serdar Yıldırım, şu an Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un başkanlığını ve antrenörlüğünü yaparken, aynı zamanda Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un da başkanlığını üstleniyor.

"Onları en iyi anlayanlardan biri benim"

Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüme engeli nedeniyle küçük yaştan itibaren büyük sıkıntılarla karşılaştığını ama yılmadan mücadele ettiğini söyledi.

Kendisinin karşılaştığı sıkıntıları aynı durumda olan diğer kişilerin yaşamasını istemediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Onları en iyi anlayanlardan birisi benim. Ben artık kendi kendimi idame edebilen bir birey olarak sadece kendim için değil toplumda yaşayan bütün engelliler için bir şey yapmam gerektiği kanısına vardım. 2001 yılında arkadaşlarla toplanarak engellilerin sporla buluşturulması ve engellerini sporla aşmaları için kulübümüzü kurduk. Attığımız ilk adımdan bu yana birçok branşta engelli kardeşlerimize spor eğitimlerini yaptırıyoruz."

Kulübün ilk branşının tekerlekli sandalye basketbol olduğunu aktaran Yıldırım, ilk dönemlerde büyük zorluklarla karşılaştıklarını, 15 kişiden oluşan takımın açık havadaki sahalarda antrenman yaptığını belirtti.

Yıldırım, kentteki diğer engellilerin de dikkatini çektiklerini anlatarak, sporcu sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için branş sayısı arttı

Serdar Yıldırım, engelli olan bireylerin kendilerine olan güvenlerini kaybetmeden azimli olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Yılmamak, inanmak lazım, dezavantajı avantaja çevirmek lazım. Fiziksel olarak engel dezavantajdır fakat biz bunu avantaja çevirdik ve engellerimiz sayesinde biz spor yapıyoruz." dedi.

Basketbolu sevemeyen engellilerle ilgili de bir çalışma yapma gerekliliği hissettiklerini ifade eden Yıldırım, masa tenisi, yüzme, halter ve futbol branşlarında da faaliyete başladıklarını söyledi.

Branş sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşıp, onları sporun içinde tuttuklarını vurgulayan Yıldırım, şu anda aktif devam eden 78 sporcuları olduğunu kaydetti.

Yıldırım, sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını sözlerine ekledi.