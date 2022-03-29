KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS - Son Dakika
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KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS

29.03.2022 18:11

İZMİT'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.?yi darbedip, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alınan Fırat Kaya 10 yıl, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise 7 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİT'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.?yi darbedip, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alınan Fırat Kaya 10 yıl, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise 7 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, yargılama sırasında cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Olay, 22 Mart 2021 günü İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü. Olayın ardından Engin E. polise giderek şikayetçi oldu. Fırat Kaya'nın sosyal medyadan paylaştığı Engin E.'yi dövdüğü görüntüler tepki çekti. Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.Şüpheliler hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların işlediği eylemin 'Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu' kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5'er yıl, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ise 2'şer yıl 6'şar ay, 'Hakaret' suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'in 'Yağma' suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS
KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS
KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİ GİBİ ENGELLİYİ DARBEDEN SANIĞA 10, OLAYA KARIŞANLARA 8'ER YIL HAPİS - Son Dakika


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