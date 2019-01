Kendisi Gibi Görme Engellilere Bilgisayar Öğretiyor- İstanbul

HALİS AKYILDIZ - Görme engelli bilgisayar eğitmeni Hamdi Batman , kendisi gibi görme engelli olan kişilere eğitim vererek yardım almadan bilgisayar kullanabilmelerini sağlıyor. Kartal 'daki Türkiye Beyazay Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde klavyenin sesli yönlendirmesiyle bilgisayar eğitimi alan yaklaşık 20 görme engelli, dosya indirebiliyor, mail gönderebiliyor ve internet üzerinden sohbet edip sosyal medyada paylaşım yapabiliyor.Doğuştan görme sorunu olan ve 2011'den bu yana görme yetisini kaybeden 47 yaşındaki Batman, yaklaşık 4 yıldır derneğe bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitmen olarak çalışıyor.Hamdi Batman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezlerinde görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimlerine katılarak çeşitli sertifikalar aldığını söyledi.Göremedikleri için başkalarına muhtaç olabildiklerini belirten Batman, " Bilgisayar görme engellilerin eli, ayağı, olmazsa olmazıdır. Her şeye oradan ulaşıyoruz, bilgisayarda çizimden başka her şeyi yapabiliriz." dedi.Batman, önceden görme engellilere yönelik bilgisayar kursu bulamadığını ifade ederek, kendisinin de eğitim aldığı dönemde Türkçe ekran okuyucu program olmadığı için zorlandığını anlattı. Ancak şu an tek başına bilgisayar kullanabildiğini aktaran Batman, kendisi gibi görme engellilere de bilgisayar öğrettiği için mutlu olduğunu vurguladı."100 görme engelliyi mezun ettim"Görme engelli kursiyerlere yönelik bilgisayar eğitiminde yaşadığı zorluklara değinen Batman, şunları kaydetti:"Kursiyerlerimiz okuma yazmayı bilsin, görme engelinden başka bir engeli olmasın, onun dışında pek zorlanmıyoruz. Bizde genelde bireysel eğitim yapılıyor. Kursiyerlerle tek tek ilgilenmemiz gerektiği için eğitimler, kalabalık gruplarda çok faydalı olmuyor. Belli aşamaya gelene kadar zorluk çekiyoruz ama mutluyum ve işimi severek yapıyorum. Bazı kursiyerler geldiğinde okuma yazma bilmiyordu, onlara hem okuma yazmayı hem de bilgisayarı öğrettim. Şimdi bana mail gönderip sosyal medyadan paylaşım yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum."Hamdi Batman, yaklaşık 100 görme engelliyi mezun ettiğini dile getirerek, bir kişinin çalıştığında her şeyi başarabileceğini vurguladı.Görme engelli kursiyerlerden Serpil Erdoğan da, kursa gelmeden önce bilgisayar kullanmasını bilmediğini belirterek, "Konuşan programı bile tek başıma bilgisayara kuramıyordum. Hamdi Bey sağ olsun gösterdi, çalıştığımız zaman bize lazım olacak. Bilgisayar kursunu çok seviyorum. Konuşan programımız olmasa, bilgisayarı kullanamayız." diye konuştu.