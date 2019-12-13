Kendisi gibi öğrencilerinin de karanlık dünyasını

Hataylı görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, gönüllü geldiği Diyarbakır'da kendisi gibi görme engelli öğrencilerinin de karanlık dünyasını müzik ile aydınlattı.

Doğuştan yüzde 95 görme engeli bulunan Keser, meslek hayatına başladığı Muş'un ardından isteğiyle Diyarbakır'a atandı.

Diyarbakır'da Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda görev yapan Keser, öğrencilere braille nota sistemi ile enstrüman çalmayı, şarkı söylemeyi öğretiyor.

Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını, meslek hayatına ilk başladığı Muş'ta da güzel öğrencilere eğitim verdiğini, yüreklerine dokunduğu söyledi.

Muş'taki doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı'nın öğrencisi olduğunu belirten Keser, Çalışçı'nın çok yetenekli olduğunu, birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını, güzel adımlar attıklarını aktardı.

"Müzikte ilerlemek istiyoruz"

Keser, Muş'un ardından Diyarbakır'da görme engellilere eğitim vermek için görev yapmak istediğini anlatarak, görme engelliler okulundan mezun olduğunu, bu nedenle buradaki çocuklarla daha iyi anlaşabileceğini, onlara geleceklerine dair yol gösterebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu'na geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Keser, şöyle konuştu:

"Daha önce görme engelli bir öğretmenle çalışmamışlar. Bu çocukların biraz daha güçlenebilmesi için onlarla iyi diyalog kuracağımı düşünüyorum. Çocukların tek bir noktaya bakmalarından ziyade daha geniş çerçeveler oluşacaktır zihinlerinde. Görme engelli bir müzik öğretmeninin Diyarbakır'da tek başına yaşaması, onların okulunda derslere giriyor olması ileride onların da aynı şekilde birilerinin hayatına dokunabileceği anlamına geliyor. Eğer bu katkıyı çocuklara sağlayabilirsek zaten hedefe bir adım daha yaklaşmış oluruz."

Keser, braille alfabesiyle öğrencilere nota eğitimi verdiğini, şarkı sözü ezberlettiğini dile getirerek, öğrencilerin müziğe ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı.

Okulda müzik eğitimine ilişkin ufak tefek eksikliklerin bulunduğunu belirten Keser, "Müzik odamızda piyanonun yokluğunu fazlasıyla yaşıyoruz. Küçük bir orgumuz var. Bu da bize yeterli gelmiyor. Çünkü buradaki öğrencilerin müziğe olan yeteneği tartışılmaz. Gözlerin görmede zayıf olması, kulaklarının çok daha iyi gelişmesini sağlıyor. Müzikte ilerlemek istiyoruz. Eksikleri de temin edersek derslerimiz daha verimli olacak." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin özgüvenleri gelişti"

Keser'in öğrencilerinden 8. sınıfta okuyan Selam Yüce, müzik derslerinin çok iyi geçtiğini, öğretmenlerinin onlara nota ve türkü söylemeyi öğrettiğini belirtti.

Piyano çalmak istediğini dile getiren Yüce, "Öğretmenimiz bize güzel eğitim veriyor, yardımcı oluyor. Bizim gibi görme engelli olduğu için biz onu daha iyi anlıyoruz, onunla daha iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Songül Ucu, müzik öğretmenini çok sevdiklerini anlatarak, "Caner öğretmen çok iyi bir insan. Güzel türküler öğretiyor bize." dedi.

Okul müdürü Ercan Akdoğan da Caner Keser'in okulda göreve başladıktan sonra öğrencilerde apayrı bir değişiklik gözlemlediklerini aktararak, "Öğrencilerin öz güvenleri gelişti. Öğretmenleri öğrencilere örnek olduğu." diye konuştu.