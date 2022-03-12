Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi - Son Dakika

ANTALYA'da görevinden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., parkta buluştuğu aşrı yaşadığı polis memuru eşi Meltem T.'nin çıkan tartışmada tabancasını alıp havaya ateş etti. Bu sırada parkın yanında araçta bulunan çiftin çocukları yaşananlara şahit olurken, Gökhan T.'yi meslektaşları 2 saatlik çabayla ikna etti.

Olay, saat 11.00 saralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre görevden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı kendisi gibi polis olan eşi Meltem T. ve oğlu ile görüşüp konuşmak için parkta buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Gökhan T., tartışma sırasında bir karakolda görevli olan polis memuru eşi Meltem T.'nin çantasındaki tabancayı aldı, çevreye ateş etmeye başladı. Meltem T. telefonundaki KADES uygulaması aracılığıyla yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gökhan T., meslektaşlarının olay yerine gelmesiyle elindeki tabancayı kendisine doğrultup yaklaşılmamasını istedi. Tabancasını zaman zaman kafasına ve göğsüne yaslayan Gökhan T., eşi Meltem T.'nin çocuğuyla görüşmesini engellediğini ileri sürdü. Bu sırada çiftin 6 yaşlarındaki erkek çocukları, park kenarında Meltem T.'nin otomobilinde yaşananları izledi.

Polisler, eşi Meltem T.'nin olay yerinden ayrılması için Gökhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kısa bir sürenin ardından polislerin Meltem T.'yi bir apartman bahçesine götürdüğü sırada Gökhan T. de arkasından gidip havaya doğru ateş etti. Ekipler, Meltem T.'yi ekip aracına bindirip çocuğuyla birlikte bölgeden uzaklaştırdı.

Parkın yanındaki Palmiye Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemi aldı. Apartman bahçesinden ayrılan Gökhan T., daha sonra parka yöneldi. Parkta elinde tabancayla yürüyerek ilerleyen Gökhan T.'yi özel harekat polisleri ikna etmeye çalıştı. Çocuğunu istediği zaman göremediğini anlatan Gökhan T.'yi meslektaşları, 'Gel yapma, sorunları birlikte çözelim' sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından özel harekat polisleri, Gökhan T.'yi ikna ederek, ekip aracıyla polis merkezine götürdü.