Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri sağlığına kavuşturuyor

Adana'da dünyaya gelen Aslısu Akdeniz Vurunbigi, hayalini kurduğu doktorluk mesleğini, mezunu olduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin hastanesinde, kendisi gibi prematüre doğan bebeklere bakarak yapıyor.

Müyesser ve Osman Vurunbigi çiftinin bebekleri Aslısu, 27 yıl önce 28 haftalık ve bin 100 gram olarak dünyaya geldi.

Prematüre doğduğu için iki hafta solunum cihazına bağlı yaşayan, akciğerinin gelişimi için ilaç verilen Aslısu, sarılık ve kalsiyum düşüklüğü nedeniyle iki ay hastanede tedavi gördü.

Endişelerine rağmen ailesinin ümidini hiç kesmediği Aslısu, tedavilere cevap vererek sağlığına kavuştu.

Çocukluğundan bu yana doktor olmak isteyen Aslısu Akdeniz Vurunbigi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Fakülteden 2017'de mezun olan, tıpta uzmanlık sınavını kazanarak aynı üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda çalışmaya başlayan Vurunbigi, çocuk doktorluğu alanında kendini geliştirmeye başladı.

Vurunbigi, şimdilerde kendisi gibi prematüre dünyaya gelen bebeklere şifa dağıtıyor.

"Her zaman doktor olmayı isteyen biriydim"

Araştırma görevlisi Aslısu Akdeniz Vurunbigi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin, prematüre doğduğu için tedavisi sonrasındaki süreçlerde hastalanmasından, sağlığının yeniden bozulmasından çok endişe duyduğunu söyledi.

Vurunbigi, "Yakın akrabalar dahil kucaklarına aldırmıyorlarmış. Ama sonraki süreçte korkulduğu gibi olmamış. Sağlığım diğer çocuklarla aynı şekilde ilerlemiş." diye konuştu.

İlkokul yıllarından bu yana doktor olmayı istediğini dile getiren Vurunbigi, "Özellikle öğretmenlerim sorduğunda 'Çocuk ve bebek doktoru olacağım.' derdim. Tıp fakültesini kazandıktan sonra da bu kararım kesinleşti. Burada bölümü ve benim gibi prematüre bebekleri görünce daha çok bunu istemeye ve alışmaya başladım. Şu an hayalimi devam ettiriyorum." dedi.

Hastanede kendisi gibi prematüre doğan birçok bebeğin olduğunu anlatan Vurunbigi, "Prematüre bebeklerle daha çok kendimi özdeşleştiriyorum. Kendi annemi düşündüğümde prematüre annelerle daha yakın oluyorum. Birçok prematüre bebeğe yardımcı olabiliyoruz. O nedenle çok mutluyum." dedi.

Vurunbigi, prematüre bebeklerin, normal doğanlardan çok daha güçlü olduğunu ve hayata sarıldığını, "Hiç atlatamaz." denilen sorunların bile üstesinden gelebildiğini kaydetti.

"Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor"

Prof. Dr. Cumhur Aydemir de Vurunbigi'nin kendi yanlarında yetiştiğini söyledi.

Vurunbigi'nin ekiplerinde yer almasından mutlu olduklarını dile getiren Aydemir, "Şimdi küçük kahramanlara destek oluyor. Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Ailelerin ve bebeklerin durumuyla ilgili hepimiz bilgi sahibi olsak da bunu yaşamış biri olarak empati kurabiliyor." ifadelerini kullandı.