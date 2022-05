Kendisi gibi yetiştirme yurduna büyüyenlere kol kanat geriyor - Son Dakika

Konya'da büyüdüğü yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra yaşadığı sıkıntıları "diğer gençler yaşamasın" diye mücadele eden 38 yaşındaki Ahmet Zengin, yaşını doldurup yurtlardan ayrılanlara kol kanat geriyor.

Ereğli ilçesine bağlı bir mahallede doğan Ahmet Zengin ve kardeşlerinin hayatı, babasının trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle tamamen değişti.

Dört kardeşiyle 9 yaşındayken yetiştirme yurduna teslim edilen Zengin, bugün devlet memuru, evli ve iki çocuk babası.

Yetiştirme yurtlarıyla irtibatını hiç koparmayan Zengin, 12 yıl önce kurucularından olduğu Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği ile de devlet korumasından ayrılmış gençlerin elinden tutuyor.

Gençlerin hayata atıldıktan sonra mağdur olmaması için çabalayan Zengin'in yaşadıkları ve yetiştirme yurdundan ayrılanlar için verdiği mücadele, çevresindekilerce takdirle karşılanıyor.

Gençlerin iş bulmasını sağlayan, yol gösteren Zengin, bazen evlerini kiralayıp eşyalarını almalarını sağlıyor, bazen manevi olarak yanlarında oluyor, bazen de bir baba gibi kız istemeye gidip mutlu yuvalar kurabilmelerine öncülük ediyor.

Ayrıca bir grup arkadaşıyla sendika kuran Zengin, yurttan ayrılanların iş yerlerinde yaşadıkları problemlerle ilgili hakkını da arıyor.

"Ne olursa olsun yurt kardeşliği benim için bakidir"

Ahmet Zengin, AA muhabirine, yurttan 18 yaşında ayrıldıktan sonra hayata adapte olmakta ve topluma uyum sağlamakta bir hayli zorlandığını söyledi.

Hemen hemen her gencin de benzer sıkıntılar yaşadığını belirten Zengin, hayatını düzene soktuktan sonra kendisini yurttan ayrılanların sorunlarına adadığını dile getirerek, "Yurttan ayrıldıktan sonra bir hevesle İstanbul'a gittim. Orada büyük sıkıntılar yaşadım, çok zor günlerim geçti. Devletin verdiği hakla 2005 yılında devlet memuru olduktan sonra 'bizim yaşadıklarımızı başka kardeşlerimiz yaşamasın, onlara nasıl yardımcı olabiliriz' diye düşünmeye başladım. Benim gibi düşünen cefakar kardeşimizle bir dernek kurduk." diye konuştu.

Birçok gencin haklarından yararlanmayı bilmediğini ya da elinde olmayarak büyük sıkıntıların içine sürüklenebildiğini anlatan Zengin, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizi sokaklardan kurtarıp onlara yardımcı olabilmek için kurduğumuz derneğimizle faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Kardeşlerimizin sıkıntılarını ve sorunlarını çözmeye, her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Mesela sokaklarda yaşayan bir kardeşimiz vardı, iş hakkından yararlanmamış, okuma yazması yoktu, okuma yazma belgesi aldık, hayata tutundurduk, şu anda Ağrı'da devlet memuru olarak çalışıyor. Ona da bu şekilde yardımcı olduk. Kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ne olursa olsun yurt kardeşliği benim için bakidir. Büyük veya küçük her konuda onların yanındayız. Sadece Konya'da değil Türkiye'nin her yerinden yardımcı olduğumuz kardeşlerimizin sayısını artık bilmiyoruz. O kadar çok kardeşimize yardımcı olduk ki en az 400-500 kardeşimize yardımcı olmuşuzdur."

"Bizi hiç bırakmadı, hep yardımcı oldu"

Zengin'in yardımcı olduğu 32 yaşındaki Mevlüt Alp Doğan, şu anda sahip olduğu hayatı ona borçlu olduğunu vurguladı.

Evleri yandıktan sonra anne ve babasının boşanmasıyla 3 yaşında yurda verildiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Yaşımı doldurduktan sonra çeşitli yerlerde çalıştım. Neredeyse 10 yıl zorlu bir hayat geçirdim. Çok zor günler gördüm. Sıkıntılı bir yaşamım oldu. Bu durum dışarıda kalmaya kadar gitti. Günlerce su ve sadece bisküviyle beslendiğim zamanlar oldu. Ahmet ağabey sayesinde, devletin verdiği hakla memur oldum. O herkese ulaşıyor, hepimize yardım ediyor. Görebileceğiniz her yerde onun elini görebilirsiniz. Herkesi tanıyor. Bizi hiç bırakmadı, hep yardımcı oldu. Bize hep sahip çıktı. Babalık, ağabeylik etti. Bunu yapmayı çok seviyor. Gerçekten yurt çocuklarına değer veriyor."