Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı - Son Dakika

Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı

13.03.2021 10:10
Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı, System.String[]

Beyrut'ta koronavirüse yakalanan Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra'nın tedavi süreci Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle anbean takip edilmişti. Daha iyi bir hastaneye sevk edilen ve tedavi döneminde sağ elinde his kaybı yaşayan Adra, iyileşir iyileşmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi el yazısıyla bir teşekkür mektubu yazdı. Mektupta, "Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı." ifadeleri yer aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, 14 Ağustos'ta koronavirüse yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Adra'nın Beyrut'ta bir hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesiyle Türkiye devreye girdi. Çavuşoğlu, Beyrut'un Türkiye Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı arayarak tedavi için gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran, Büyükelçi Çakıl ve büyükelçilik çalışanları Emel Adra'nın tedavi sürecini yakından takip ederek, gereken her türlü desteği verdi. Doktorların Adra'nın tedavi sürecine yoğun bakımda devam etmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Türkiye müdahil oldu. Adra hastalığının ilk günlerinde tedavi gördüğü hastaneden, Beyrut Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı

3 HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Hürriyet'in haberine göre Adra'nın tedavisini dakika dakika takip eden Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da konuyu bildirdi. Emel Adra, çoğunluğu yoğun bakımda olmak üzere, 3 hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

ELİ İYİLEŞİNCE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN MEKTUP KALEME ALDI

Emel Adra tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı da yaşadı. Elindeki his kaybı geçer geçmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan Adra, şu ifadeleri kullandı:

"SÜRGÜNDEN SONRA KALPLERDE YER EDİNMEK KIVANÇ KAYNAĞI"

"COVID-19'a yakalandıktan sonra Beyrut Amerikan Hastanesi'nde büyük çoğunluğu yoğun bakım olmak üzere 14 Ağustos-13 Eylül 2020 tarihleri arasında tedavi gördüm. Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla, devletinizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı.

Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı

"BİR MÜDDET SAĞ ELİMİ KULLANAMADIĞIM İÇİN MEKTUBU GECİKMELİ YAZABİLİYORUM"

Başta aileniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, 'İnsana şükretmeyen, Allah'a edemez.' Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, fakat hastaneden çıktığımda bir müddet sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli (gecikmeli) olarak yazıyorum."

Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdülhamid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı - Son Dakika


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