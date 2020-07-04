Kendisi için diktiği şalı ağaçlara giydirdi, ağaçlar ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kendisi için diktiği şalı ağaçlara giydirdi, ağaçlar ilgi odağı oldu

Kendisi için diktiği şalı ağaçlara giydirdi, ağaçlar ilgi odağı oldu BALIKESİR - Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Tuna, kendi için diktiği şalı bahçesindeki ağaçlara giydirdi.

Kendisi için diktiği şalı ağaçlara giydirdi, ağaçlar ilgi odağı oldu

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BALIKESİR - Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Tuna, kendi için diktiği şalı bahçesindeki ağaçlara giydirdi. Gelin gibi süslenen ağaçlar ilgi odağı oldu.

Balıkesir Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Kaan Tuna ve Dilek Tuna çifti, 2 yıl önce edindikleri evlerinin bahçesini çiçek ve ağaçlarla süslerken, bir meşe ağacı ile badem ağacının gövdesini de motiflerle süsledi. Gelin gibi süslenen ağaçlar da ilgi odağı oldu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar süslenen ağaçlara tekrar tekrar bakarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Eve iki yıl önce taşındıklarını anlatan 2 çocuk annesi ev hanımı Dilek Tuna, "İki yıl önce bu eve geldik. Bahçemizi renklendirmek istedim. Motif yapmayı da çok seviyorum. Motiflerle ağaçları renklendirmek istedim. Ortaya da bu çıktı. Dışarıdaki ağacı da, kendime şal diye başlayıp sonra vazgeçtiğim motifleri de ağacı renklendirmek için kullandım. İnsanların ilgisini çekiyor. Resim çektiriyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor" dedi.

İstanbullu iş adamı Kaan Tuna da, "10-12 yıldır Ören'e geliyoruz. Buradan kopamadık. Bir de küçük bir evimiz oldu. Bahçemiz oldu. Hanım da örgüye ve el işlerine meraklı. Ağaçları böyle süsledik. Güzel oldu. İnsanlar beğeniyorlar. Resim çektiriyorlar. Biz de memnun oluyoruz" dedi.

Burhaniye, Balıkesir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kendisi için diktiği şalı ağaçlara giydirdi, ağaçlar ilgi odağı oldu - Son Dakika

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