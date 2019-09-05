Son Dakika Haberleri: Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kanser hastası Mukadder Karacan'a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi.

Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kanser hastası Mukadder Karacan'a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi. Gecenin haberinin yapılacağını öğrenen Karacan, haberleri görmeden hayatını kaybetti.


KKTC'deki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastası Mukadder Karacan'ın (56) Kültür Dairesi Halk müziği korosunda görev yaptığı arkadaşları, hastanın moralini yükseltmek amacı ile hastanede odasında moral gecesi düzenlendi. Arkadaşları ile gerçekleştirdiği mini konserin haber yapılacağını öğrenen Karacan'ın çok mutlu olduğu ve haberin yayınlanmasını heyecanla beklediği kaydedildi. Karacan haberinin yayınlandığını göremeden vefat etti. Öte yandan kadının ölmeden önceki son görüntüleri de kameraya yansıdı.


Mukadder Karacan'ın eşinin de 3 ay önce kanser sebebi ile aynı hastanede öldüğü kaydedildi. Karacan yarın öğle namazının ardından defnedilecek. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]