Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kanser hastası Mukadder Karacan'a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi. Gecenin haberinin yapılacağını öğrenen Karacan, haberleri görmeden hayatını kaybetti.



KKTC'deki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastası Mukadder Karacan'ın (56) Kültür Dairesi Halk müziği korosunda görev yaptığı arkadaşları, hastanın moralini yükseltmek amacı ile hastanede odasında moral gecesi düzenlendi. Arkadaşları ile gerçekleştirdiği mini konserin haber yapılacağını öğrenen Karacan'ın çok mutlu olduğu ve haberin yayınlanmasını heyecanla beklediği kaydedildi. Karacan haberinin yayınlandığını göremeden vefat etti. Öte yandan kadının ölmeden önceki son görüntüleri de kameraya yansıdı.



Mukadder Karacan'ın eşinin de 3 ay önce kanser sebebi ile aynı hastanede öldüğü kaydedildi. Karacan yarın öğle namazının ardından defnedilecek. - LEFKOŞA