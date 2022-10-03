Sağlık görevlisinin kaburgası kırdı! Polis ararken ambulansa saldırdı - Son Dakika
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Sağlık görevlisinin kaburgası kırdı! Polis ararken ambulansa saldırdı

03.10.2022 12:20

Diyarbakır'da yolda yattığı görülen S.D., ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırıp bir sağlık görevlisinin kaburgasını kırdı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin Sur ilçesinde de ambulansa saldırdığı öğrenildi..

Diyarbakır'da yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti.

KABURGASINI KIRDI

Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı. Olayın ardından S.D., kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

BAŞKA AMBULANSA DA SALDIRMIŞ

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

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Son dakika haberi! KENDİSİ İÇİN GELEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİN KABURGASINI, AMBULANSIN DA CAMINI KIRDI Son dakika haberi! KENDİSİ İÇİN GELEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİN KABURGASINI, AMBULANSIN DA CAMINI KIRDI
Kaynak: DHA

Sur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık görevlisinin kaburgası kırdı! Polis ararken ambulansa saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık görevlisinin kaburgası kırdı! Polis ararken ambulansa saldırdı - Son Dakika
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