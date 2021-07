Kendisi için yaptığı ürünleri il dışına da satmaya başladı

Malatya'nın Darende ilçesinin doğal ürünlerini üretip satışa sunan Sadet Yıldırım isimli kadın, ilçenin de tanıtımını yapıyor. Önce kendisi için doğal ürünler yapan Yıldırım, talep artınca il dışına da göndermeye başladı.

Darendeli ev hanımı Sadet Yıldırım, yaptığı ürünlerle tüm Türkiye'yi Darende lezzetleri ile buluşturuyor ve ilçe merkezi peynir pazarında açtığı tezgahı yoğun ilgi görüyor. Yıldırım yaptığı açıklamada, vatandaşları doğal lezzetlerle buluşturduğunu söyledi. Yıldırım, "Doğal ev ürünleri yapıyorum. Kayısı reçeli, domates reçeli, alıç, kuşburnu pekmezi, çam balı, kozalak şurubu, kavurga, bulgur, erişte, süzme peynir, karanfil ve gül reçeli, karadut ve normal dut pekmezi, karanfil reçeli yaparak, doğal ürünleri vatandaşların beğenisine sunuyorum. Yaptığım ürünlerin hepsi doğal. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tükete bilecekleri yöresel ürünler yapıyorum. Talep geldiği takdirde Türkiye'nin her bölgesine kargo ile ulaştıra biliyoruz. Darende'de hazırladığım ürünler yurdumuzun her bölgesinde mutfakla buluşa biliyor. Sağlığımız için faydalı ne varsa tezgahımızda var. Darende lezzetleri ve faydalı olan bitkileri her zaman vatandaşla buluşmalı ve gelecek nesillere taşınmalı" ifadelerini kulandı.

Önce kendi sağlığı için doğal ürünleri yapmaya başladığına dikkat çeken Yıldırım, "Sonra komşular da talep etti. Fazla üretmeye başladım. Talep artınca, talepleri karşılamaya başladım. Darende tanıdı ve şimdi tüm Türkiye'de talep var. Her zaman iddia ediyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında başarılı olabilirler. Bunun için destek gerekiyor. Türk kadınının hünerli elleri her türlü lezzeti vatandaşlarımızla buluşturabilir ve aile bütçesine katkıda bulunabilirler" diye konuştu.