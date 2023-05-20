Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti - Son Dakika
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Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti

20.05.2023 16:44

İzmir'de gerçekleşen olayda bir mahallede yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için çıktığında araçlarının lastiğinin patlamış olduğunu gördü. Her iki sokakta park halindeki 21 adet arabanın lastiğinin patlamış olduğu tespit edilirken, olayla ilgili şüpheli Fatih A.'yı gözaltına aldı. Fatih A., kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi. Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde 288/16 ve çevre sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, durumu polise bildirildi.

Kendisiyle alay edildi diye 21 aracın lastiğini kesmiş

21 ARACIN LASTİĞİNİ PATLATTI

Her iki sokakta park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Fatih A.'yı gözaltına aldı.

Kendisiyle alay edildi diye 21 aracın lastiğini kesmiş

ALAY EDİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Fatih A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi. Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisiyle alay edildi diye 21 aracın lastiğini kesmiş
Kaynak: İHA
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Tragger, Fırat, Fatih, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti - Son Dakika
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