Kendisi ile alay edilmesi sonucu 21 arabanın lastiğini kesti

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İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde 288/16 ve çevre sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, durumu polise bildirildi.

21 ARACIN LASTİĞİNİ PATLATTI

Her iki sokakta park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Fatih A.'yı gözaltına aldı.

ALAY EDİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Fatih A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi. Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.