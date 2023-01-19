Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu

19.01.2023 12:43
Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu

Antalya'da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada, halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi.

Antalya'da şoför ile yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda yaşanan tartışmada, halk otobüsü şoförü yolculara küserek kontak kapatıp araçtan indi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü, "Beni çaresiz bıraktılar, çok içerledim. Uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak, üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında bazen hakaret alıyoruz" dedi. Öte yandan, bazı sürücülerin yaşanan olay sonrasında kahkaha attığı görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan 07 AU 0097 plakalı aracın sürücüsü Raci Altunay (41), ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, " "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

Yolculara küsüp kontak kapattı

Bu olayın ardından araç içerisinde bulunan bazı yolcular şoförü haklı bulurken, bazıları da inen yolcuyu haklı buldu. Tartışmanın daha da büyümesine içerleyen şoför, aracını durdurarak kontak kapatıp aşağı indi. Bu sırada bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkahaya attı. Ardından yolcular, şoförü ikna edip tekrar araca bindirdi. Bir kadın yolcunun ise şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Yaşanan anlar, otobüs içerisinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Ben de aracı park etmek zorunda kaldım"

Yaşanılanların ardından konuşan otobüs şoförü Altunay, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dün gece benim işim 01.30'da bitti, sabah da 07.00'de sefere çıktım. Ben insanlara hizmet veriyorum, karşılığında hakarete uğruyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alarak orta kapıdan indirmektir. Benim başka yapacak çarem kalmadı, ben uyarıyorum üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Ben de aracı park etmek zorunda kaldım. Vatandaşlarımız orta kapıdan binmek istedi, araç doluydu. Bizim en büyük zaafımız şudur; araç dolu iken duraklara uğramasak bu yaşananları yaşamayız. Dolu iken durağa durduğumuz zaman yolcu da inmiyor o zaman bize 'Neden durağa durdun?' diyorlar. Alamasak 'Bizi almayacaktın, neden durağa durdun?' diyorlar. Şoför ne yapsın?" diye konuştu.

"İnsanlara bu durumda küsüyorsun"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. İnsanlarımız ön kapıdan binerek arkadan inmek istemiyor. Ben ön kapıdan yolcu indirsem ve düşse mahkemeye çıksam suçlu ben olacağım. Hakim bana neden indirdiğimi soracak. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı. Neden suçlu benim her şeyde. Araç yoksa benim suçum değil. 15-20 dakika sonra ben aracımı alarak tekrar yolcuları gidecekleri yere götürdüm" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kendisine çarpıp kaçan otomobilin parçalarını toplayıp şikayetçi oldu Kendisine çarpıp kaçan otomobilin parçalarını toplayıp şikayetçi oldu Kendisine çarpıp kaçan otomobilin parçalarını toplayıp şikayetçi oldu Kendisine çarpıp kaçan otomobilin parçalarını toplayıp şikayetçi oldu

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:58 Adana Demirspor'dan nokta atışı transfer! Milli futbolcu resmen imzayı attı
12:43 Hindistan'da yüksek lisans öğrencisi, genç bir kızla konuştuğu gerekçesiyle sopalarla dövüldü
12:36 Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta seçilmezse ikinci tur ne zaman yapılacak? İşte süreçle ilgili merak edilenler
12:17 Annenin bir anlık hatası 1 buçuk yaşındaki çocuğunun ölümüne neden oldu
12:09 Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdular
11:41 4 yaşındaki kızı evinin önünde oynarken kaçıran şahıs tutuklandı
11:55 Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın vali ve jandarma komutanıyla çekilen fotoğrafı tartışma yarattı
09:27 Bu sezon tezgahlarda az rastlanan 'Denizin prensi' cep yakıyor! Kilosu 400 liraya çıktı
11:36 Emeklilik yaşını yükseltecek reform, Fransızları ayaklandırdı! Yüz binlerce kişi sokağa iniyor
11:41 Dünya Kupası'na damga vuran güzel, Türkiye'den istediğiyle ortalığı salladı: Lütfen getirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2023 13:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoförün tepkisi, görenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement