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Son Dakika 3. Sayfa Kendisi küçük, acısı büyük

Kendisi küçük, acısı büyük

6 saat önce

Trafik kazasında hayatını kaybeden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz Giresun'un Tirebolu ilçesi Yağlıkuyumcu köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz Giresun'un Tirebolu ilçesi Yağlıkuyumcu köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan anne ve babası ise kızlarının cenazesine katılmadı.


Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın kızı Zehra Yılmaz'ın Tirebolu ilçesinin Yağlıkuyumcu Köyü Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Samsun Başsavcısı Mücahit Işık,ilçe belediye başkanları, adli personeller ve yakınları katıldı. Kazada ağır yaralanan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz ve eşi Emel Yılmaz ise kızlarının cenazesi katılamadı. Yakınları ise gelinlikle süsledikleri cenazenin başında göz yaşları döktüler.


Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Zehra Yılmaz Yağlıkuyumcu Köyü'nde toprağa verildi.


Kaza dün Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 47. kilometresi Kavakdibi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana gelmişti. Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz (38) idaresindeki 06 NS 891 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden aydınlatma direğine çarparak savrulmuş, savrulma esnasında diğer şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Kazada araç sürücüsü savcı Ümit Yılmaz ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları Zehra Yılmaz ise hayatını kaybetmişti. - GİRESUN

Cumhuriyet Savcısı, Ümit Yılmaz, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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