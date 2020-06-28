Kendisi okuyamayan İsmihan teyzenin "evlatlarını okutma azmi" örnek oldu - Son Dakika

Kendisi okuyamayan İsmihan teyzenin "evlatlarını okutma azmi" örnek oldu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmihan Samur, kendisi okuyamamasına rağmen evlatlarını okutarak meslek sahibi yapmasıyla çevresindekilere örnek oldu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmihan Samur, kendisi okuyamamasına rağmen evlatlarını okutarak meslek sahibi yapmasıyla çevresindekilere örnek oldu.

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Toros Dağları üzerine kurulu, yöre halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan kentte, eğitim gören insan sayısı her geçen gün artıyor.

Eşini uzun süre önce kaybeden Samur da, ailesi tarafında okutulmamasına rağmen zorluklarla çocuklarını okutup onların hayata atılması için çaba gösterdi.

AA muhabirine açıklama yapan Samur, çocukluğundan bu yana güç şartlarda ömrünün geçtiğini ancak herşeye rağmen mutlu bir yaşamının olduğunu belirtti.

Çocukluğunda dağlarda öküz güttüğünü dile getiren Samur, "Sırtıma bir çanta, içine 2 ekmek koydular, önüme saldıkları hayvanları güttüm. Okul çağında babam okula gitmemi istemesine rağmen onun değil ağabeyimin sözü geçti. Ağabeyim 'Kız çocuğu okula gitmez.' diye beni okula göndermedi. Sonra da biraz büyüyünce evlendirildim." diye konuştu.

Dünyaya getirdiği 14 çocuktan 6'sının hayatta olduğunu anlatan Samur, şöyle devam etti:

"Çok çalıştım. Yaya olarak dağlara gittim. Hayvan güttüm. Ellerimle tarlaları işledim, ekip biçtim, ot yoldum. Düvenle harman yaptık. Tarlada çapa yaparken ayakkabılarımız eskimesin diye çıplak ayakla çapa yapardık. Yokluk vardı. Hayvanlara bakar, eski dikiş makineleriyle dikiş dikerdim. Şalvar, fistan diker, yama yapardım. Komşulara yorgan dikerdim. Bunları 5 kuruş kazanayım diye yapardım. O zamanlar ilçemizde yeterli okul olmadığı için çevre ilçelerde ve Konya'da çocuklarımı okuttum. Çocuklarımı bu sıkıntılar içinde büyüttüm. Polis, memur, esnaf oldular. Hepsinin işi gücü var. Çocuğumun biri bu ilçede 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ne çocuklarımın ne de kendimin boğazına haram lokma düşürmedim. Elin bağına, bahçesine ayak bastırmadım. Hiç şikayet etmedim. Rezillik çektim ama şimdi de onlar bana en iyi şekilde bakıyor."

Yaşına rağmen içindeki çalışma arzusunun hiç bitmediğinin altını çizen Samur, "Ufak tefek, bahçemi eker bakarım. Kendi yiyeceğimi bahçemden kaldırırım. Makinede çocuk elbiseleri dikerim. Geleneksel giyeceklerimi dikerim. Çeyiz diker, evlenecek kızlara komşularıma hediye ederim. İçimdeki çalışma azmi hiç bitmedi ama yaşlandım, zorlanıyorum." dedi.

"Evlatları olarak onun hakkını ödeyemeyiz"

Uzun süre Selçuk Üniversitesinde çeşitli birimlerde şube müdürlüğü ve ilçede 2009-2019 tarihleri arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Hayri Samur da annelerinin kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Annesinin çabalarıyla bugünlere geldiklerini ifade eden oğul Samur, "Bizlerin geleceği için her türlü fedakarlığa katlandı. Yemedi yedirdi, ömrü boyunca çalıştı. Hala da 'Dur' dememize rağmen uğraşır, bir şeyler üretmeye çalışır. Boğazımızdan haram lokma geçirtmedi. Evlatları olarak onun hakkını ödeyemeyiz. Yaşına rağmen torunları için, komşuları için çırpınır durur. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Böyle bir annenin evlatları olduğumuz için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toros Dağları, Sarıveliler, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisi okuyamayan İsmihan teyzenin 'evlatlarını okutma azmi' örnek oldu - Son Dakika

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