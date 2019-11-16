Son Dakika Haberleri: Kendisi ve eşini yaralayan komşusunu polise teslim etti
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Kendisi ve eşini yaralayan komşusunu polise teslim etti

6 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, evine girerek kendisi ve eşini tabancayla yaralayan maskeli komşusunu yakalayan kişi, zanlıyı polise teslim etti.

Kendisi ve eşini yaralayan komşusunu polise teslim etti, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, evine girerek kendisi ve eşini tabancayla yaralayan maskeli komşusunu yakalayan kişi, zanlıyı polise teslim etti.

Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden Mustafa Başkaya, sabah işe gitmek için kapıyı açtığı sırada kar maskeli bir kişi ile karşılaştı.

Tabancayla ateş eden şüpheli ile Başkaya arasında evin içinde arbede yaşandı. Bu sırada tabancadan rastgele çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı.

Yaralı olmasına rağmen saldırganla boğuşmaya devam eden Başkaya, kar maskesini çıkardığı kişinin aralarında husumet bulunan iş yeri komşusu N.D. olduğunu gördü.

Fatma Başkaya, boğuşma sırasında balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. N.D'yi üzerine basarak etkisiz hale getiren Mustafa Başkaya, zanlıyı polise teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlının, bir süre önce eşinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu gerekçesiyle Başkaya çiftine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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