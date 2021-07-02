Kendisinden 15 yaş küçük şarkıcıyla aşk yaşamaya başladı

Brad Pitt ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreciyle uzun süre gündemi meşgul eden dünyaca ünlü oyuncu Angeline Jolie, gönlünü kendisinden 15 yaş küçük şarkıcı The Weeknd'e kaptırdı.

Önceki akşam Los Angeles'ta görüntülenen ikili, kameraları fark edinde utangaç tavırlar sergiledi.

Angelina Jolie'nin özel hayatı hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu.

"KONUŞACAK TEK BİR ARKADAŞI YOK"

Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak geçtiğimiz haftalarda ilginç iddialarda bulunmuştu:

"Angelina Jolie dışarıdan bakıldığında altı çocuğuyla birlikte pek de yalnız görünmüyor. Ama bir süre önce kendisinin de ifade ettiği gibi 'konuşacak tek bir arkadaşı bile yok.' Gençlik yıllarında çılgın bir yaşam sürdüren Jolie, artık eskisi gibi Hollywood partilerinde de boy göstermiyor."

VELAYET DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında beş yıldır süren velayet davası geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı.

Boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana velayet için mücadele eden ikili, bundan böyle çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak. Oysa Jolie, gecici velayet kararına göre şu anda kendisiyle yaşayan çocukları için esas velayet sahibinin kendisi olmasını talep etmişti.