Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

04.01.2021 14:57
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Bilecik'te 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Bilecik'te 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı evde ikamet eden Ziya Adalı'dan (81) komşuları 3 gündür haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni kesin ölüm deneninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BİLECİK

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bayırköy, Bilecik, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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