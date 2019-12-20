Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla ortağının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla ortağının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın (50) ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışmalarını bu yönde ilerletti.

Yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takip yapan polis, Cahit E, kardeşi Zeynep E, M.E, A.E, E.M. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cahit E, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin sorusuna, suçlamaları kabul etmeyerek, iki sabıkalının iftirasıyla gözaltına alındığını, kaybolan kişinin yaşadığına dair söylentiler olduğunu öne sürdü.

Zeynep E. de suçsuz olduğunu iddia etti.

Cahit E. ile kardeşi Zeynep E, 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın bulunması için bir süredir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkıyordu.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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