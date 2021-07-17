Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu

Hollywood'un usta ismi Nicolas Cage, geçtiğimiz Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile hayatını birleştirmişti. Çift, Cage'in yeni filmi Pig'in galasında görüntülendi.

Nicolas Cage, 5. eşi Riko Shibata'nın uçan sincabının olduğunu söylemesinin ardından evliliklerinin yürüyeceğini anladığını söyledi.

"ÇOK FAZLA ORTAK NOKTAMIZ VAR"

Etkinlik sırasında Entertainment Tonight'a konuşan Cage, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı. Aktör şu ifadeleri kullandı:

" Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm."