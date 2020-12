Kendisinden 32 yaş büyük cipten vazgeçemiyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Hasan Yaşar, kendisinden 32 yaş büyük cipten vazgeçemiyor. Dede mirası olan cipine gözü gibi bakan Yaşar, "Bu cip bizim elimiz ayağımız" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilerek çeşitli cephelerde kullanılan cipler, her türlü arazi koşullarına uyum sağlıyor. Aydın'ın dağlık alanlarındaki kırsal mahallerde en çok tercih edilen araç olan cipler, incir, zeytin, kestane, çam fıstığı üreticileri başta olmak üzere birçok çiftçi tarafından kullanılıyor. 1941 yılında ilk olarak ABD ordusu için imal edilen 1950 yılından sonra da Türkiye'de imal edilip kullanılan cipler Aydın'ın dağ köylerinde üretim yapan çiftçilerin halen adeta göz bebeği. Dedesinden kalma 4 çekerli 1954 model cip ile yamaçlarda ulaşım ve taşıma işlerini yaptıklarını ifade eden 34 yaşındaki Hasan Yaşar, "Bu araç bizim her şeyimiz. Yeri geliyor incir, yeri geliyor zeytin, yeri geliyor kestane taşıyoruz. Arazilerimizin birçoğu dağlık ve engebeli alanlarda. Günümüzün son model araçları arazilerimize çıkamazken 1954 model bu cip her yere gidip çıkıyor. Özellikle incirliklerimize bundan başka bir araç çıkmıyor. Her işimizi görüyor" dedi.

"Nesiller boyu aktarılması için elimden geleni yapacağım"

Dedesinden kalan araca gözü gibi baktığını ifade eden Yaşar, "Benim yaşımın iki katı kadar bu cipin geçmişi var. Dedem zamanında her şeyi ile kendi ilgilenmiş. Bakımlarını eksik etmemiş. O'nun emanetine bizler de gözümüz gibi bakıyoruz. Motorunu daha yeni yaptırdık. Ben de bakımlarını zamanında yaptırıyorum ve temiz tutmaya özen gösteriyorum. Nasip olursa benden de çocuklarıma kalacak. Nesiller boyu bu emaneti koruyup kollamak için elimizden geleni yapacağım" diye konuştu. - AYDIN