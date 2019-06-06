Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
40 dakika önce
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:31 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Çubuk
ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Mahallesi
2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara
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