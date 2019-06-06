Son Dakika Haberleri: Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
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Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

29 dakika önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu, System.String[]
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
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