Son Dakika Haberleri: Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü
Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü - Son Dakika

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü

7 saat önce

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü -Kayıp muhtar evinde bulunduMANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü.

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü

-Kayıp muhtar evinde bulundu

MANİSA - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü. 5 gündür arama çalışması yürüten ekipler Muhtar Çenesiz'in evine dönmesiyle çalışmaları sona erdirdi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 7 Kasım günü otomobilinin farları ve camları açık şekilde bulunan, kendisinden ise 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz ile ilgili arama çalışmaları sona erdi. Kendisinden 5 gündür haber alınamayan Muhtar Çenesiz'in dün akşam saatlerinde evine döndüğü öğrenildi. Çenesiz'in evine döndüğü haberi alınması üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Çenesiz'in ifadesini aldı. Muhtar Çenesiz'in evine dönmesiyle birlikte 5 gündür yoğun bir şekilde devam eden arama çalışmaları da sona erdi.

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü

Köprübaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisinden 5 gündür haber alınamayan muhtar evine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]