Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı - Son Dakika

Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı

6 saat önce

Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının özel fotoğraflarını sosyal paylaşım iletisi üzerinden kızın arkadaşlarına gönderince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının özel fotoğraflarını sosyal paylaşım iletisi üzerinden kızın arkadaşlarına gönderince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.(20) adlı genç, daha önce birlikte yaşadığı ileri sürülen 19 yaşındaki kız arkadaşı İ.K. ile araları bozulunca genç kızdan habersiz çektiği özel görüntüleri internetten kızın arkadaşlarına göndererek bunu başkalarına yaymalarını istedi. Görüntüleri görenler İ.K.'ye haber verdi. İ.K. ise polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. "Özel hayatın gizliliği" suçundan savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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