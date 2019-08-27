Kendisinden ayrılan kız arkadaşının ağabeyini tabancayla yaraladı



ADANA'da, Mahsun Ü. (19), kendisini terk eden kız arkadaşı Derya A.'nın (18) ağabeyi Bilal A.'yı sokak ortasında tabancayla sırtından vurarak, ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Mahsun Ü. ve babası Mahmut Ü., adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Ağustos Pazar günü, Seyhan ilçesine Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahsun Ü., iddiaya göre, kız arkadaşı Derya A.'yı kaçırdı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Derya A., bir süre sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle Mahsun Ü.'den ayrılıp, ailesinin yanına döndü. Bunun üzerine Mahsun Ü., Derya A.'nın ağabeyi Bilal A. ile telefonda kavga etti. Olay günü mahalleye giden Mahsun Ü., yolda karşılaştığı Bilal A.'yı tabancayla sırtından vurdu. Ağır yaralanan Mahsun Ü., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay sonraso Mahsun Ü.'yü babası Mahmut Ü. ile birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Mahsun Ü.'nün, ifadesinde, "Derya'ya şiddet uygulamadım. Konuşmak için buluştuk. Çıkan tartışmada ağabeyimi darbettiler. Kavga büyüyünce ateş ettim" dediği öğrenildi. Mahsun Ü. ve babası Mahmut Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Adana