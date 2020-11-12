Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: "Pişman değilim" dedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: "Pişman değilim" dedi

12.11.2020 14:35
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü:

Son dakika gündem haberine göre Aksaray'da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 2 çocuk annesi kadını kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Aksaray'da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 2 çocuklu dul kadını kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı gazetecilerin "pişman mısın" sorusuna "Hayır pişman değilim" diyerek cevap verdi.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7079 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Ramazan T. (33) ile eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz (37) aynı marketin farklı şubelerinde çalışırken tanışıp kısa süreli bir arkadaşlık yaşadı. Saadet Korkmaz, bir süre arkadaşlık kurduğu Ramazan T.'nin evli oluşundan rahatsızlık duyarak bir daha görüşmek istemedi. Ramazan T., kendisiyle görüşmek istemeyen Saadet Korkmaz'ı ikna etmek için çalıştığı markete giderek konuşmak istedi. Ramazan T., kendisinden ayrılma konusunda kararlı olan Saadet Korkmaz'ı yanında getirdiği ekmek bıçağıyla 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Saadet Korkmaz'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Saadet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI 9 DAKİKADA YAKALANDI

Olayın ardından cinayet zanlısı Ramazan T.'yi yakalamak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayet zanlısının kaçtığı yeri tespit eden ekipler, Ramazan T.'yi olaydan 9 dakika sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine girerken kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Yakalanan cinayet zanlısının kanlar içinde kalan kıyafetlerini değiştirmek için evine gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ramazan T., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

RAHAT TAVIRLARIYLA, "HAYIR PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ
Gözaltına alındıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan T., daha sonra emniyete götürüldü. Emniyete girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusunu yanıtsız bırakan Ramazan T., "Pişman mısın" sorusuna ise, "Hayır pişman değilim" diyerek cevap verdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken Ramazan T.'nin işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Ramazan T.'nin iki hafta boyunca Saadet Korkmaz'ı ikna etmeye çalıştığı ve bu sebeple de rahatsızlık verdiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Yasin Can/İHA)

Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi
Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: Pişman değilim dedi

Cumhuriyet Mahallesi, Cinayet, Aksaray, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kendisinden ayrılmak isteyen eşini öldürdü: 'Pişman değilim' dedi - Son Dakika


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