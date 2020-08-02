Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi

BURSA - Bursa'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51), 3 yerinden bıçakla yaralayıp, aynı bıçakla intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım'ın yargılanması tamamlandı. Son sözünde, "Hülya evli olduğumu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan dolayı Hülya'dan ayrılmak istedim. Ailem beni terk etti, beraatimi istiyorum" diyen Zahit Yıldırım, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki Hülya Nurkaya'ya ait tuhafiye dükkanında meydana geldi. Hülya Nurkaya, sevgilisi Zahit Yıldırım'ın evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdi. Ancak Yıldırım, kadının peşini bırakmadı. Olay günü tuhafiye dükkanına gelen Yıldırım ile Nurkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından da bıçağı kendisine saplayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zahit Yıldırım, sevk edildiği adliyede, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Zahit Yıldırım, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Hülya Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş hazır bulundu. Mahkemede olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Hülya Nurkaya, "Sanık uzun süre beni takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olayın olduğu gün, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum" savunmasını tekrarlayarak, cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım da karar duruşmasında gözyaşları içinde, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Hülya'nın benim dükkanına gittiğimden haberi vardı. Ben tasarlayarak hareket etmedim. Hülya benim evli olduğunu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan dolayı kendisinden ayrılmak istemiştim. Kendisine ayrılmak istediğimi anlatmıştım. Kabul etmedi. Ailem beni terk etti. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatı Eser Kumtaş, müvekkilin savunmasına katıldıklarını söyleyerek, Sanığın tasarlama suçlamasını kabul etmiyoruz. Ayrıca bu yönde bir delil yoktur. Sanık, katılanın çantasından bir şey çıkardığını söylemiştir. Tanıklar katılanın kim tarafından bıçaklandığını görmemiştir. Sanığın beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Avukat İsmail Duralar'da meslektaşının savunmasını katıldıklarını söyleyerek, sanığın beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım'a, mahkeme heyetince verilen ömür boyu hapis cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından 13 yıla düşürüldü. Duruşmadaki iyi halini ve saygılı tutumu sanığın lehine takdir indirimi olarak kabul eden heyet, sanık Zahit Yıldırım'ın cezasını 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.