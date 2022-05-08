KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI

08.05.2022 16:37

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.?nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.?nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Yunis Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.?nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.?nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.?ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.

Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.?ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.?nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.?nin iş yerinin camlarını kırdı. Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken, çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.?nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI

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KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan engelli esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan engelli esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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