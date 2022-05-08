KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI

08.05.2022 20:53

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak 4 işyerinin camını kıran Yunis Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak 4 işyerinin camını kıran Yunis Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki kahvehaneye gelen Yunis Y., iddiaya göre iş yerlerinin camını kırması nedeniyle tartışma çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkartan Yunis Y., kahvehane sahibi ile olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Kahvehanedekiler Yunis Y.?yi darbederek etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Yunis Y. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI
KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI

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KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan engelli esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan engelli esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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