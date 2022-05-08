KENDİSİNDEN ÇAY ALMAYAN ESNAFIN İŞ YERLERİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde esnafın kendisinden çay almamasına kızarak 4 işyerinin camını kıran Yunis Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki kahvehaneye gelen Yunis Y., iddiaya göre iş yerlerinin camını kırması nedeniyle tartışma çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkartan Yunis Y., kahvehane sahibi ile olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Kahvehanedekiler Yunis Y.?yi darbederek etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Yunis Y. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.