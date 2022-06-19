Kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adamın 20 yaşındaki torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'da işten evine gelen Hatice K. (65) kapı açılmayınca ve eşinden haber alamayınca durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Abdullah Kuyucak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI TORUNU ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan ve alınan ifadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Abdullah Kuyucak'ın torunu Yalçın K.'nin gidebileceği adresleri belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bir iş yerinde saklandığını belirlemesi üzerine adrese baskın yaptı. Polis ekiplerini karşısında görünce cinayette kullandığı ekmek bıçağı ile ekiplere direnen Yalçın K., polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis ekipleri, cinayet zanlısı şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Dedesini öldüren zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle dedesi ve yakınları ile daha önce de kavga ettiği bu kavgalardan dolayı ara ara evden ayrıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.