Son Dakika › Güncel › Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu - Son Dakika
Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
6 saat önce
Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:53 Kaynak: AA
Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.
Atalar Mahallesi Kordonboyu sahilinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Deniz polisinin sudan çıkardığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin, dün akşamdan beri ailesinin haber alamadığı Cennet Mirzanlı olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu