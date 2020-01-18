Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

6 saat önce

Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

Atalar Mahallesi Kordonboyu sahilinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Deniz polisinin sudan çıkardığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin, dün akşamdan beri ailesinin haber alamadığı Cennet Mirzanlı olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

Kartal, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:53 Kaynak: AA
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