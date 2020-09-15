Kendisinden haber alınamayan adam ağaçta asılı halde bulundu - Son Dakika

Kayseri'de kendisinden haber alınamayan adam, ağaçta asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Abdullah T.(42)'nin yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Dere Yatağı mevkisinde Abdullah T.'yi ağaca asılmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdullah T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ