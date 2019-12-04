Son Dakika Haberleri: Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu
Son Dakika Güncel Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

Keşan'da yaşayan avukat, önceki akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrıldı.

Taşdelen'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasındaki sulama kanalında Taşdelen'in aracını buldu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen bulunamadı.

Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma dalgıç ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu

Taşdelen, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay "dur" dedi TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]