Son Dakika Haberleri: Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu
Son Dakika Güncel Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde kafe işletmeciliği yapan kadın, evinde baygın şekilde bulundu.

Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde kafe işletmeciliği yapan kadın, evinde baygın şekilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uzay Tolgay'dan haber alamayan eski eşi, ilçede yaşayan tanıdıklarından yardım istedi.

Tolgay'ın evine giden yakınları ve arkadaşları kapının kimse tarafından açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi.

Evinde baygın şekilde bulunan Tolgay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Mengen, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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