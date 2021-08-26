Kendisinden haber alınamayan kadın evinin yakınında baygın halde bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kadın, ekiplerin arama çalışması sonrasında evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu.

Olay, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Ayşe Pelen için yakınları jandarma merkezine kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Pelen, evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA