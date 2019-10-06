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Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

33 dakika önce

BURSA'da, kendisinden haber alınamayan Serkan Düzdenkaya (42), evinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu, System.String[]
BURSA'da, kendisinden haber alınamayan Serkan Düzdenkaya (42), evinde ölü bulundu. Evde inceleme yapan ekipler, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ile boş kolonya şişeleri buldu.
Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Düzdenkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, Düzdenkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Düzdenkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Evin içerisinde inceleme yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir aparat ile boş kolonya şişeleri buldu. Yapılan incelemelerin ardından Düzdenkaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yıldırım, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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