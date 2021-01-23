İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Ülkü Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Halit Bilgi'den (61), 4 gündür haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi.
Bunun üzerine eve gelen yakınları, Bilgi'nin yatakta hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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