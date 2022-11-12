Bursa'da gizemli cinayet: Genç kadın, evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde bulundu - Son Dakika
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Bursa'da gizemli cinayet: Genç kadın, evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

12.11.2022 23:33

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Nazlı Meral adlı kadının cansız bedeni, yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Bursa'da Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokak'taki evine gitti. Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE

Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da gizemli cinayet: Genç kadın, evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde bulundu - Son Dakika

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