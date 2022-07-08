Olay, Kastamonu'nun Tosya İlçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Mahmut Bakır büyükbaş hayvanlarının bakımını yapmak üzere ahıra gittikten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Durumdan şüphelenerek ahıra giden yakınları, Bakır'ı ahırda hareketsizce yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kendisinden haber alınamayan vatandaş ahırda ölü bulundu - Son Dakika

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