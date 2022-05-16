Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu

16.05.2022 14:00
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu

Kahramankazan'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu.

Kahramankazan'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Anıl Sokakta 5 katlı bir binanın 2. katında yalnız yaşayan Hasan Tokdemir'den (81) dün akşamdan sonra haber alamayan yakınları polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın bahçesine itfaiye aracı sığmayınca olay yerine çilingir çağrıldı.

Kapının açılmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekibi yaşlı adamı oturma odasındaki kanepede uyur halde buldu.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adamın kulaklarının az işitmesi nedeniyle kendisini arayan yakınlarının telefon sesini duymadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ekiplerden hayat kurtaran müdahale Ekiplerden hayat kurtaran müdahale Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

Kahramankazan, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement